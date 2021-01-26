Покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса начали изображать в виде картин

Фото одной из картин опубликовали на странице "kharkiv_1654".

На опубликованном фото можно увидеть большую картину, размером почти в человеческий рост, на которой изображен покойный мэр Харькова.

На картине нарисован портрет Геннадия Кернеса на черном фоне, он одет в серый пиджак, держит руки в замке, а на лице у него можно заметить очки.

"Привет из Одессы" - указано в публикации.

Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".