В Харькове авто протаранило машину патрульных
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, ночью 25 января столкнулись два автомобиля.
Водитель автомобиля Toyota Camry решил развернуться на перекрестке, пересек двойную сплошную линию и протаранил авто полицейских Toyota Prius.
К счастью, никто не пострадал.
На водителя составили административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Водителю грозит штраф в размере 340 гривен или лишение прав на срок от шести месяцев до года.
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К слову, Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.
В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".