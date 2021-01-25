В Харьковской области полицейские разоблачили женщину, которая порезала 67-летнего мужчину
44-летнюю женщину подозревают в покушении на убийство 67-летнего мужчины, сообщили в ГУ ЧП Украины в Харьковской области.
Полицейские выяснили, что женщина во время употребления алкоголя нанесла несколько ударов ножом мужчине.
Работники полиции задержали злоумышленницу, ей сообщили о подозрении.
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Пострадавшего врачи прооперировали, сейчас он находится в больнице.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
К слову, Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.
В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".