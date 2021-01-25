В Харьковской области полицейские разоблачили женщину, которая порезала 67-летнего мужчину

44-летнюю женщину подозревают в покушении на убийство 67-летнего мужчины, сообщили в ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что женщина во время употребления алкоголя нанесла несколько ударов ножом мужчине.

Работники полиции задержали злоумышленницу, ей сообщили о подозрении.

Пострадавшего врачи прооперировали, сейчас он находится в больнице.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

К слову, Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.

В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".