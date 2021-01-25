На Харьковщине задержали 31-летнего мужчину

Харьковчанин из-за давней обиды убил пожилого мужчину, сообщили в ГУ НП Украины в Харьковской области.

Тело 67-летнего пенсионера с телесными повреждениями обнаружил его сосед, после чего позвонил брату погибшего.

Родственник сразу сообщил об убийстве в полицию.

На теле умершего обнаружены телесные повреждения в виде проникающей колото-резаной раны в области сердца.

В совершении преступления разоблачили 31-летнего жителя, он объяснил, что убил мужчину из-за давних неприязненных отношений.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

К слову, Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.

В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".