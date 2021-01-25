На Харьковщине пропал пожилой мужчина

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

В Первомайском районе разыскивают без вести пропавшего 73-летнего Андрея Помазана.

Пенсионер 19 января ушел из дома в селе Мироновка Первомайского района и не вернулся.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

По всем вопросам можно звонить координатору поиска Николаю - по номеру (099) 706-83-68.

К слову, Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.

В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".