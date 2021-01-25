На Харьковщине пропал пожилой мужчина
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
В Первомайском районе разыскивают без вести пропавшего 73-летнего Андрея Помазана.
Пенсионер 19 января ушел из дома в селе Мироновка Первомайского района и не вернулся.
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
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По всем вопросам можно звонить координатору поиска Николаю - по номеру (099) 706-83-68.
К слову, Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.
В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".