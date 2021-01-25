В Харькове горел памятник архитектуры

Вечером 24 января к спасателям поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном здании по улице Ярослава Мудрого (памятник архитектуры, построен в 1913 году).

"По адресу выехали шесть пожарных автоцистерн, две автолестницы и пожарный автомобиль первой помощи", - сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели выяснили, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже - в дымоходе вспыхнула сажа.

"В результате этого дымоход получил деформацию и возникло задымление", - пояснили в ГСЧС.

Спасатели эвакуировали двух жителей дома, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы писали, что свидетели пожара в доме престарелых в Харькове рассказывают жуткие детали трагедии.

Очевидцы рассказывают, что до приезда пожарных, пожилых людей, которых вывели из горящего дома, приютили у себя дома местные жители, так как на улице был сильный мороз.

"Пока сбежались жители близлежащих домов, приехали Пожарные.

Спасённых пожилых людей поразбирали по домам соседи.

Холодно, мороз в Харькове -8’С", - рассказала харьковчанка.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".