Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

В больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания.

Вследствие пожара всего погибли 16 человек.

Ранее мы писали, что свидетели пожара в доме престарелых в Харькове рассказывают жуткие детали трагедии.

Очевидцы рассказывают, что до приезда пожарных, пожилых людей, которых вывели из горящего дома, приютили у себя дома местные жители, так как на улице был сильный мороз.

"Пока сбежались жители близлежащих домов, приехали Пожарные.

Спасённых пожилых людей поразбирали по домам соседи.»

Холодно, мороз в Харькове -8’С", - рассказала харьковчанка.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".