Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
В больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания.
Вследствие пожара всего погибли 16 человек.
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Ранее мы писали, что свидетели пожара в доме престарелых в Харькове рассказывают жуткие детали трагедии.
Очевидцы рассказывают, что до приезда пожарных, пожилых людей, которых вывели из горящего дома, приютили у себя дома местные жители, так как на улице был сильный мороз.
"Пока сбежались жители близлежащих домов, приехали Пожарные.
Спасённых пожилых людей поразбирали по домам соседи.»
Холодно, мороз в Харькове -8’С", - рассказала харьковчанка.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".