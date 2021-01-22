В Харьковского хосписе, в котором погибло 15 человек, избивали пациентов



Об этом сообщает "ТСН".



По словам местных жителей, они неоднократно обращались в соответственные органы из-за того, что над пациентами нелегального учреждения издевались.

"Я говорю, собирала и шприцы, и иглы, и мусор, и записки, в которых люди просили позвонить родственникам, что нас здесь бьют", — рассказывает соседка заведения.

Более того, люди утверждают, что правоохранители знали об этих проблемах, но ничего не предприняли.

"Я вечером вышла гулять и на встречу шла бабушка, 85 лет. В одной ночной рубашке, без рукавов, обута в какие шлепанцы. У нее синяк под глазом. Вот как они там хорошо жили. Вызвали же полицию, скорые приезжали. Почему же полиция не составила протокол и не начала расследование. Может быть, этой трагедии и не было бы", - сообщили живущие рядом люди.

Напомним, пожар в частном доме-интернате для пожилых «Золотое время» произошел 21 января.

По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами, а само заведение работало незаконно.

Также известно, что задержаны владелец здания, администратор пансионата, арендатор и его жена. Всем сообщили о подозрениях и в ближайшее время им будут избирать меры предосторожности.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

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