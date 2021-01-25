На Харьковщине авто переехало женщину, лежащую на дороге

Об этом сообщает полиция области.

ДТП произошло на дороге возле Кочеток Чугуевского района Харьковской области.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по неосвещенной дороге и переехал местную жительницу, которая лежала на проезжей части.

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Мужчина остановился, вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Женщина погибла на месте происшествия до прибытия медиков.

Следователем внесены сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

полиция

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".