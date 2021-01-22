В Харьковской области семейные врачи не справляются с тестированием на китайский вирус
Об этом сообщили в областной госадминистрации.
В Харьковской области существенно увеличилось количество обращений жителей, вызванных невозможностью провести тестирование на коронавирус.
В частности, по словам заместителя председателя ХОГА Тараса Пастуха, раньше жалоб по этому поводу было 10-11 дней еженедельно.
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Такое число сейчас насчитывается каждый день, причина – семейные врачи не справляются с нагрузкой.
Как сообщил Тарас Пастух, необходимо вернуться к работе мобильных бригад - это намного эффективнее.
Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки выявлено 300 новых случаев китайского вируса.
Это шестое место по стране, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 75 970 случаев заболевания.
За минувшие сутки в целом по Украине у 5 348 человек подтвердили COVID-19. Выздоровели при этом 14 239 человек.
Напомним, что в Харькове объявляют траур из-за большой трагедии: Терехов дал срочное распоряжение.
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".