Из-за потепления в Харькове образовалась гололедица

Местами по области туман, видимость 200-500 м.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

По данным синоптиков, в субботу 23 января – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7 – 12 м/с. Температура ночью 0 ° С + 5 ° С, днем + 3 ° С + 8 ° С.

24 января – облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7 – 12 м/с.Температура воздуха: ночью 0 ° С + 5 ° С, днем + 3 ° С + 8 ° С.

Ранее мы писали, что свидетели пожара в доме престарелых в Харькове рассказывают жуткие детали трагедии.

Очевидцы рассказывают, что до приезда пожарных, пожилых людей, которых вывели из горящего дома, приютили у себя дома местные жители, так как на улице был сильный мороз.

"Пока сбежались жители близлежащих домов, приехали Пожарные.

Спасённых пожилых людей поразбирали по домам соседи.»

Холодно, мороз в Харькове -8’С", - рассказала харьковчанка.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".