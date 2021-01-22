В Харькове образуют цепь единства
Об этом сообщил один из организаторов акции Александр Яловол, передает “Объектив”
"Ежегодно похожие мероприятия проводят в разных уголках Украины. Это праздник единства украинских земель и пандемия не должна помешать продолжению многовековой традиции. Собираемся у знакового места, оттуда начнем формировать живую цепь. Мы должны должным образом отметить этот день и отдать дань уважения тем, кому обязаны существованием свободной Украины”, – рассказал Александр.
22 января в 14:00 возле памятника Тарасу Шевченко пройдет символическая акция “единение силы и духа”.
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Ранее мы писали, что свидетели пожара в доме престарелых в Харькове рассказывают жуткие детали трагедии.
Очевидцы рассказывают, что до приезда пожарных, пожилых людей, которых вывели из горящего дома, приютили у себя дома местные жители, так как на улице был сильный мороз.
"Пока сбежались жители близлежащих домов, приехали Пожарные.
Спасённых пожилых людей поразбирали по домам соседи.»
Холодно, мороз в Харькове -8’С", - рассказала харьковчанка.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".