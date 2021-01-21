В Харькове грузовик среди дороги потерял водительскую кабину
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, передает "Депо".
Патрульные получили сообщение о ДТП на Салтовском шоссе.
Водитель автомобиля Mercedes превысил скорость движения, в результате чего кабина водителя отошла от кузова.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, но на водителя Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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В Купянском районе полицейские задержали парня, который ограбил женщину 20 января в вечером.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и оперативно задержала 21-летнего жителя села Ковшаровка.
Парень выхватил сумку с личными вещами, документами и деньгами у 54-летней жительницы Купянского района. Женщина несла 113 тысяч российских рублей и более 2 тысяч гривен.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".