Харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети
Телеграм-канал "Харьков life" опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.
"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.
"Да, всегда этому удивляюсь - бесят прям, когда говорят соблюдать дистанцию", "В 17:50 вчера было такое же....", "я не могу понять, таким людям хочется, что бы все к х**м закрыли и пи**ть еще больше?", "А то типа при интервале в 3 минуты в вагонах дистанция 1,5 метра...", - возмущаются в комментариях подписчики.
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К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
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