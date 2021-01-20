Народный артист Украины Константин Григорьевич Шаша умер 19 января

Об этом сообщили в Харьковском академическом театре оперы и балета им. М.В. Лысенко.



Среди исполняемых им партий были Ленский (“Евгений Онегин“) и Водемон (“Иоланта”) П. Чайковского, царевич Гвидон (“Сказка о Царе Салтане”) и царь Берендей (“Снегурочка”) Н. Римского–Корсакова, Альфред (“Травиата” Дж. Верди), Альмавива (“Севильский цирюльник” Дж. Россини), Беппе–Арлекин (“Паяцы” Р. Леонкавалло), Пинкертон ( “Чио-Чио-сан” Дж. Пуччини), Паолино (“Тайный брак” Д. Чимарозы, Петр (“Наталка Полтавка“) и Андрей (“Тарас Бульба”) Н. Лысенко.

Ранее мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля.

Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".