В сарае нашли тело 81-летней женщины с разбитой головой

Подозреваемым в убийстве является ее сын.

Сын погибшей обвинил в жестокой расправе над хозяйкой корову Маньку, которая была в хозяйстве у пенсионерки, передают "Надзвичайні новини".

Но в эту версия оказалась ложной, так как во дворе женщины был кавардак и следы крови, и самое главное, что сын давно угрожал убить мать.

Мужчина-военный, имеет звание полковника, несколько лет назад связался с опасными людьми и потерял все, начал выпивать, развелся и переехал к матери.

Ранее мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля.

Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".