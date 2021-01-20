В сарае нашли тело 81-летней женщины с разбитой головой
Подозреваемым в убийстве является ее сын.
Сын погибшей обвинил в жестокой расправе над хозяйкой корову Маньку, которая была в хозяйстве у пенсионерки, передают "Надзвичайні новини".
Но в эту версия оказалась ложной, так как во дворе женщины был кавардак и следы крови, и самое главное, что сын давно угрожал убить мать.
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Ранее мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля.
Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".