Вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала где и с кем проводит вечера
Так, она опубликовала в Instagram фото со своим любимым питомцем.
Боль непоправимой утраты помогают смягчить заботы о домашнем любимце.
Ранее мы писали, что супруга покойного Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская не смотря на свое горе, решила поздравить своих подписчиков с Новым годом
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."
"Скромняга" Винник после крещенского купания поразил сходством с Энистон, фотодоказательство: "Нечистая сила..."
Продление локдауна, в Кабмине экстренно объявили свое решение: "С 25 января мы перейдем в..."
Полякова в мокром бикини отгуляла день рождения на Мальдивах, зацепив Горбунова и Никитюк: "Дети не узнают"
Звезду "1+1" Таран экстренно убрали из эфиров, что произошло с любимицей зрителя: "Мы не встретимся..."
Новая публикация вдовы Кернеса появилась 1-го января в Инстаграме. На ней Гайсинская позирует с домашним любимцем на фоне новогодней елки.
"2020 был трагическим и очень сложным для всех. От всего сердца желаю каждому из вас здоровья, стабильности и без потерь! Счастья и тепла вам в кругу ваших близких! С Новым 2021, пусть он будет добрее!", - написала Гайсинская.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".