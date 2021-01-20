Вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала где и с кем проводит вечера

Так, она опубликовала в Instagram фото со своим любимым питомцем.

Боль непоправимой утраты помогают смягчить заботы о домашнем любимце.

Ранее мы писали, что супруга покойного Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская не смотря на свое горе, решила поздравить своих подписчиков с Новым годом

Новая публикация вдовы Кернеса появилась 1-го января в Инстаграме. На ней Гайсинская позирует с домашним любимцем на фоне новогодней елки.

"2020 был трагическим и очень сложным для всех. От всего сердца желаю каждому из вас здоровья, стабильности и без потерь! Счастья и тепла вам в кругу ваших близких! С Новым 2021, пусть он будет добрее!", - написала Гайсинская.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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