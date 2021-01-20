Харьковский чиновник попался на крупной взятке

Как сообщили сотрудники СБУ, в «Центр государственного земельного кадастра» обратился местный житель, чтобы получить разрешительные документы на разработку проекта отвода земельного участка и передачи его в собственность, передает "Город Х".

Руководителей земельного ведомства оценил свои услуги в 21 500 гривен.

Чиновника задержали во время получения третьей части взятки в размере 10 000 гривен, две первые ему передали ранее.

Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанного к другим фактам коррупции.

Ранее мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля.

Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Известно, что вечером 19 сентября 2020 года на остановке общественного транспорта мужчина во время ссоры со знакомым нанес ему удар кулаком в глаз, в результате чего пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

Мужчина потерял сознание, но уже через несколько минут поднялся, пошел домой, где лег спать.

На следующий день тело пострадавшего обнаружили у него же в доме.

По данным экспертов, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с последующим развитием отека головного мозга.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".