Харьковчанина накажут за телефонный звонок
Банк в поселке Ковшаровка Харьковской области заминирован - такое сообщение поступило полицейским от неизвестного мужчины 12 января, передает "Город Х".
«Заявитель сообщил, что он заложил в отделении банка взрывчатку, и даже рассказал о ее составе», - говорится в Нацполиции.
На место выехали правоохранители и кинологи, из здания эвакуировали 10 человек. Взрывчатку в здании банка не обнаружили.
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В течение нескольких часов полиция разыскала псевдоминера. Им оказался 37-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему нечем платить долги перед банком.
Нарушитель уже не раз звонил в полицию с ложными сообщениями, за что привлекался к админответственности. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля.
Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.
Известно, что вечером 19 сентября 2020 года на остановке общественного транспорта мужчина во время ссоры со знакомым нанес ему удар кулаком в глаз, в результате чего пострадавший упал и ударился головой об асфальт.
Мужчина потерял сознание, но уже через несколько минут поднялся, пошел домой, где лег спать.
На следующий день тело пострадавшего обнаружили у него же в доме.
По данным экспертов, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с последующим развитием отека головного мозга.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".