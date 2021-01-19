В Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля

Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, передает Depo.Харьков.

Известно, что вечером 19 сентября 2020 года на остановке общественного транспорта мужчина во время ссоры со знакомым нанес ему удар кулаком в глаз, в результате чего пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

Мужчина потерял сознание, но уже через несколько минут поднялся, пошел домой, где лег спать.

На следующий день тело пострадавшего обнаружили у него же в доме.

По данным экспертов, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с последующим развитием отека головного мозга.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

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