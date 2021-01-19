В Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля
Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, передает Depo.Харьков.
Известно, что вечером 19 сентября 2020 года на остановке общественного транспорта мужчина во время ссоры со знакомым нанес ему удар кулаком в глаз, в результате чего пострадавший упал и ударился головой об асфальт.
Мужчина потерял сознание, но уже через несколько минут поднялся, пошел домой, где лег спать.
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На следующий день тело пострадавшего обнаружили у него же в доме.
По данным экспертов, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с последующим развитием отека головного мозга.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
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"На Полях уже 4й день нет отопления, ХТС нигде не афиширует это, на сайте и на 1562 об аварии не знают, по телефону службы 343-1044, с трудом дозвонившись, можно узнать что есть авария, а в квартирах уже 14 градусов. И никто, естественно, даже не чешется", - говорится в сообщении.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
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