Харьковчане жалуются на отсутствие отопления в некоторых жилых домах

Об этом сообщили в телеграм-канале "ХК".

"На Полях уже 4й день нет отопления, ХТС нигде не афиширует это, на сайте и на 1562 об аварии не знают, по телефону службы 343-1044, с трудом дозвонившись, можно узнать что есть авария, а в квартирах уже 14 градусов. И никто, естественно, даже не чешется", - говорится в сообщении.

"ни нормальной горячей воды ни отопления, на шекспира только 2 котла пыхтят", "В моем доме тоже выключили сегодня отопление", "1800 за месяц отопления пришло", "Ждут пока все замёрзнут чтоб забрать квартиры", "на Шекспира тоже холодно, батареи 30, 30 и 26 градусов (комната, кухня, ванная), остывают батареи, вчера 40 было...о**реть, чё происходит", - жалуются харьковчане в комментариях.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".