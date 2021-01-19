В Харькове на станции метро "Победа" прорвало трубу

В телеграм-канале "ХК" появилось видео на котором видно, как с потолка в метро на платформу течет вода.

Спустя какое-то время в пресс-службе "Харьковского метрополитена" рассказали, что произошло.

"Сегодня в 11:00 на станции метро "Победа" произошло нарушение целостности водопроводной трубы в следствие чего произошло протекание воды на балкон станции с последующим попаданием на платформу Сотрудники оперативно перекрыли воду, убрали остатки влаги с платформы и приступили к исправлению неисправности. Указанное событие не повлияло на график движения электропоездов. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорится в сообщении.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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