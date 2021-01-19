В Харькове сегодня, 19 января, православные верующие празднуют Крещение Господне
Несмотря на то, что температура воздуха в харькове сегодня от -14 до -19 харьковчане не смогли упустить возможность окунуться в проруби.
Освящение проходит на нескольких источниках города, в частности, в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках по ул. Минераловодской (Тюринка), ул. Зубенко, ул. Родниковой, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр.
Процедура освящения воды продлится с 9:00 до 16:00.
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К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".