В Харькове сегодня, 19 января, православные верующие празднуют Крещение Господне

Несмотря на то, что температура воздуха в харькове сегодня от -14 до -19 харьковчане не смогли упустить возможность окунуться в проруби.

Освящение проходит на нескольких источниках города, в частности, в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках по ул. Минераловодской (Тюринка), ул. Зубенко, ул. Родниковой, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр.

Процедура освящения воды продлится с 9:00 до 16:00.

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"В Саржином Яру идет ожесточенная борьба с коронавирусом", - подписали фото авторы публикации в телеграм-канале "ХК".

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".