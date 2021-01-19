В Харькове и области потеплеет уже на выходных
На выходных синоптики обещают тепло, температура поднимется до +9 градусов.
Также синоптики обещают на выходных дожди.
Уже в пятницу, 22 января погода в Харькове будет облачной, потеплеет до+3 градусов днем. Такая температура будет и ночью.
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В субботу, 23 января, с утра начнется затяжной дождь, который будет идти до ночи. Днем ожидается до +5 тепла.
В воскресенье, 24 января, дождь продолжится утром и закончится до обеда, ожидается +9 градусов днем и +5 ночью.
Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на отсутствие отопления в некоторых жилых домах
"На Полях уже 4й день нет отопления, ХТС нигде не афиширует это, на сайте и на 1562 об аварии не знают, по телефону службы 343-1044, с трудом дозвонившись, можно узнать что есть авария, а в квартирах уже 14 градусов. И никто, естественно, даже не чешется", - говорится в сообщении.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".