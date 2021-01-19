В Харькове и области потеплеет уже на выходных

На выходных синоптики обещают тепло, температура поднимется до +9 градусов.

Также синоптики обещают на выходных дожди.

Уже в пятницу, 22 января погода в Харькове будет облачной, потеплеет до+3 градусов днем. Такая температура будет и ночью.

В субботу, 23 января, с утра начнется затяжной дождь, который будет идти до ночи. Днем ожидается до +5 тепла.

В воскресенье, 24 января, дождь продолжится утром и закончится до обеда, ожидается +9 градусов днем и +5 ночью.

Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на отсутствие отопления в некоторых жилых домах

"На Полях уже 4й день нет отопления, ХТС нигде не афиширует это, на сайте и на 1562 об аварии не знают, по телефону службы 343-1044, с трудом дозвонившись, можно узнать что есть авария, а в квартирах уже 14 градусов. И никто, естественно, даже не чешется", - говорится в сообщении.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".