Под Харьковом пассажирский автобус слетел в кювет

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Утром 18 января, на трассе возле поселка Новый Коротич в Харьковской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Citroen.

После столкновения автобус слетел в кювет.

В аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля, с травмами двух женщин доставили в харьковскую больницу.

В автобусе пострадавших нет, на момент аварии в нем находилось восемь человек. Пассажирам удалось выбраться из транспортного средства.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят

Об этом он сообщил на внеочередном заседании Кабмина.

«С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", которая действовала до введения этих правил. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла», — рассказал премьер-министр.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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