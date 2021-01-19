Харьковчанка оставила двоих детей одних в холоде и без еды

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

17 января местный житель позвонил в полицию и сообщил, что соседей нет дома, а в их квартире остались двое детей в возрасте шесть лет и три года.

Когда полицейские приехали на вызов - увидели двух мальчиков, которые были дома одни, в квартире было холодно и не было еды.

Позже в полиции установили, что 24-летняя мать вместе со своим сожителем 16 января поехали до Мерефы, а детей оставили дома.

В полициисоставили административный протокол, на данный момент решаются вопрос об изъятии детей из семьи.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят

Об этом он сообщил на внеочередном заседании Кабмина.

«С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", которая действовала до введения этих правил. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла», — рассказал премьер-министр.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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