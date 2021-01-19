В Харьковской области у мужчины, который возвращался из России, конфисковали «гостинцы»

Об этом сообщили в Слобожанской таможне, передает "Город Х".

«Во время осмотра автомобиля Toyota Prado на заднем сиденье и в багажнике сотрудники таможни обнаружили огромный ассортимент разнообразных товаров - фотоаппараты Canon и Nikon, автомобильные запчасти, сантехнические изделия, лекарства, замороженную рыбу на общую сумму 3532,8 евро и весом 113 кг», - отметили в таможенной службе.

Проверка документов показала, что за последние 24 часа мужчина уже пересекал границу.

«В случае, если на территорию Украины ввозятся товары, не превышающие ограничений, при этом человек въезжает чаще одного раза в сутки, такие товары подлежат письменному декларированию и облагаются ввозной пошлиной по ставке 10% и налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины. Таким образом, в действиях мужчины прослеживаются признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины», - объяснили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят

Об этом он сообщил на внеочередном заседании Кабмина.

«С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", которая действовала до введения этих правил. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла», — рассказал премьер-министр.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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