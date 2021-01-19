Харьковчанка рассказала о женщине, которая попала в трудную жизненную ситуацию и нуждается в помощи

На Фейсбук странице издания "Жить в Харькове" появился пост, в котором рассказывается о женщине без определенного места жительства.

Харьковчанка по дороге домой увидела на вид молодую женщину, которая очень замерзла.

"Шла я домой, вижу на трубах лежит бомж, я пошла купила булочки, чай. Подхожу, говорю- я вам покушать принесла. А там женщина и достаточно молодая. Она настолько замёрзла что еле встала. У неё даже шапки нет, посмотрите на её волосы, они стоят от холода. А пальцы уже наверное отморозила, смотрите фото", - рассказывает харьковчанка.

Во время разговора бездомная женщина рассказала, что в больницу ее не берут из-за отсутствия денег.

"Зовут эту женщину Глазунова Любовь Валерьевна. Ей 41 год.

История которую она рассказала: её мама сошлась с её мужем, выгнали её из дому, выписали и лишили родительских прав (у неё 3 детей). Дети живут с мамой и сестрой", - говорится в публикации.

Также стало известно, что женщина не может работать из-за пережитого инсульта. Харьковчанка ищет способ помочь женщине, которая попала в беду.

"Как то она перебивалась, работала в Посаде 8 лет. Но 2 года назад у неё случился инсульт. Руководство Посада полностью оплатило лечение (28тысяч) за что она безмерно благодарна им. Ей делали трепанацию и теперь она не может работать. У неё есть какие-то документы, но они хранятся не у неё.

Она всё предоставит. Только давайте поможем. Я вас очень прошу, человек может больше не проснуться. Посоветуйте что можно сделать в этой ситуации. 0634856494" , - резюмировала харьковчанка оставив номер телефона для таких же желающих помочь попавшей в беду женщине.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".