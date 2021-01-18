В Харькове патрульная полиция возит в авто необычные вещи
Об этом сообщила в Фейсбук полиция.
Инспекторы в своих машинах всегда имеют детские игрушки, когда едут на вызов.
Игрушки будут использовать как антистресс для детей, которые оказались в трудной ситуации.
Часто игрушки используют в случаях, когда ребенок стал свидетелем преступления или семейных конфликтов.
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Первую партию игрушек собрали сами же патрульные, уже в начале такой практики уже стало очевидно, что она необходима, ведь очень много игрушек отдали пострадавшим детям.
Ранее мы писали, что полиция ищет мужчину, который совершил изнасилование девушки в районе Локомотива в Харькове.
Серийное соотношение по паре районов с похожими нападениями на девушек и женщин в ноябре и декабре, цель - грабеж и изнасилование.
"В ночь 12.11.2020 присмотрел ещё 2 девушек, им удалось убежать. За полезную информацию обещана награда!!!! За поимку уб**дка 50к.
П.С. хромает на правую ногу, как на видео, или тянет ее. На вид около 30 лет. Уважаемые граждане!!! Это серийник с 2019 г. Кто узнал, звонить в уголовный розыск 0-800-50-02-02 или напишите админу", - говорится в публикации телеграм-канала "Труха", где на видео видно, как выглядит насильник.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".