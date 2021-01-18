Харьковчанин после ссоры с девушкой наехал на неё и убил
Как рассказал руководитель местной прокуратуры, мужчина на автомобиле вместе со своей подругой приехал к гаражам в Харькове, передают comments.ua.
Между парой возник конфликт, в ходе которого девушка вышла из автомобиля и пыталась уйти, но мужчина, управляя автомобилем, умышленно совершил наезд на потерпевшую, прижав ее к металлическим воротам.
В результате многочисленных травм девушка умерла.
Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой: "Столько лет вместе..."
Дорофеева расковано покрутила ягодицами в крошечном бикини перед камерой: "Ох и пресс, Надя"
Монатик без одежды показал сказочные Мальдивы с пышногрудой женой: пикантное фото
Звезду "1+1" Таран экстренно убрали из эфиров, что произошло с любимицей зрителя: "Мы не встретимся..."
Авто попало в фатальное ДТП, удалось выжить лишь одному: подробности и кадры трагедии
Установлено, что у пары были сложные отношения - мужчина был очень ревнив. В суде мужчина своей вины не признавал. Факта наезда он не отрицал, но настаивал, что произошел несчастный случай.
В итоге доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.
Ранее мы писали, что мужчина на Харьковщине пошел в парикмахерскую и исчез.
Известно, что с 12 января Андрей Мозговой не появлялся дома.
В Балаклее Харьковской области пропал 37-летний мужчина. 12 января мужчина сказал, что идет в парикмахерскую и пропал.
В тот день пропавший был одет в темную куртку болотного цвета с темно-синими рукавами, также на мужчине была темно-серая шапка.
Андрей Мозговой худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза.
Если у вас есть какая-либо информация о местоположении пропавшего мужчины - звоните по телефону 068-777-0-112 или 102.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".