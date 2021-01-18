Харьковчанин после ссоры с девушкой наехал на неё и убил

Как рассказал руководитель местной прокуратуры, мужчина на автомобиле вместе со своей подругой приехал к гаражам в Харькове, передают comments.ua.

Между парой возник конфликт, в ходе которого девушка вышла из автомобиля и пыталась уйти, но мужчина, управляя автомобилем, умышленно совершил наезд на потерпевшую, прижав ее к металлическим воротам.

В результате многочисленных травм девушка умерла.

Установлено, что у пары были сложные отношения - мужчина был очень ревнив. В суде мужчина своей вины не признавал. Факта наезда он не отрицал, но настаивал, что произошел несчастный случай.

В итоге доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Ранее мы писали, что мужчина на Харьковщине пошел в парикмахерскую и исчез.

Известно, что с 12 января Андрей Мозговой не появлялся дома.

В Балаклее Харьковской области пропал 37-летний мужчина. 12 января мужчина сказал, что идет в парикмахерскую и пропал.

В тот день пропавший был одет в темную куртку болотного цвета с темно-синими рукавами, также на мужчине была темно-серая шапка.

Андрей Мозговой худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза.

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении пропавшего мужчины - звоните по телефону 068-777-0-112 или 102.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".