Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят

Об этом он сообщил на внеочередном заседании Кабмина.

«С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", которая действовала до введения этих правил. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла», — рассказал премьер-министр.

Ранее мы писали, что с февраля в Украине стартует вакцинация от китайского вируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ожидается, что в Украине будет 910 тыс. доз вакцин, в частности 210 тыс. доз вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

На первом этапе планируется вакцинация 367 тыс. украинцев: врачей, медиков, стариков в специализированных учреждениях, военных в зоне ООС.

Второй этап планируется начать в конце марта - он будет включать вакцинацию 2,5 млн. украинцев.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".