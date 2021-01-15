В Харькове вспыхнул скандал между маршрутчиком и пассажирами

Об этом сообщили в телеграм-канале "ХС | Харьков".

Так, водитель 147-го маршрута не захотел пускать старушку с тростью в салон, по итогу был заблокирован недовольными пассажирами.

"Водитель 147-го автобуса не пустил бабулю с палочкой на борт и был заблокирован очевидцами", - говорится в сообщении.

"Нас превращают в озлобленных друг на друга скотов((( бабулю жалко, но он возьмёт бабулю, а ему штраф впаяют. И водителя понять можно", - пишут в комментариях харьковчане.

Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.

Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:

торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),

культуры (библиотеки, музеи),

образования (кружки),

спорта (секции),

здоровье (диагностические центры, лаборатории).

"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".