В Харьковской области скорая застряла в кювете и не могла сдвинуться с места
13 января утром в с. Волобуивка из-за сильного снегопада автомобиль скорой медицинской помощи попал в кювет.
Машина застряла, но спасатели вытащили с помощью своего спасательного автомобиля скорую на ровный участок дороги.
Спасатели сопровождали ее на всем пути следования.
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Напомним, что локдаун в харьковском метро разозлил украинцев.
Причиной агрессии стали интервалы между поездами в метро.
На табло, что на снимке, видно, как в среду в 7:51 утра, то есть в час-пик, пассажиры больше семи минут ждут поезд метро.
На платформе в харьковском метро собрались десятки, возможно, и пару сотен харьковчан.
"Метрополитен желает доброе утро жителям Харькова и дарит интервал движения в 7-8 минут", - подписана публикация.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".