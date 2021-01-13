В Харькове зафиксировали новые случаи заражения китайским вирусом
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.
По состоянию на 13 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 139 случаев заболевания коронавирусом.
Также известно, что на 9 утра 13 января за сутки зафиксировали 366 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло 14 человек.
Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"
Беда случилась с главврачом харьковской больницы: уже три недели идет борьба за жизнь
Горестная весть облетела Харьковщину: вирус забрал жизнь врача, которая помогла многим семьям
Кара небесная настигла Полякову, хвастающуюся роскошью на Мальдивах: "Не хочу расстраиваться, но..."
Умытая Дорофеева неожиданно показала, что обычно скрывает под слоем макияжа: секрет раскрыт
С начала января, по данным лабцентра, в регионе умерли 97 больных COVID-19.
Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".