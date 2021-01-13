В Харькове зафиксировали новые случаи заражения китайским вирусом

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

По состоянию на 13 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 139 случаев заболевания коронавирусом.

Также известно, что на 9 утра 13 января за сутки зафиксировали 366 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло 14 человек.

С начала января, по данным лабцентра, в регионе умерли 97 больных COVID-19.

Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".