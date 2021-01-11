Жители микрорайона в Харькове проснулись от криков пенсионерки
В доме на улице Сумской произошел пожар, ночью 11 января в пятиэтажном доме горела одна из комнат квартиры на третьем этаже.
На момент прибытия спасателей огнем были охвачены домашние вещи. Кроме того, пламя перекинулось на коридор.
Спасатели обнаружили 92-летнюю хозяйку квартиры, которую с отравлением угарным газом вынесли на свежий воздух и передали в руки медикам.
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"Бабуля криками разбудила все соседние дома. На место приехали 3 пожарные машины, пожар потушили, бабулю с балкона сняли и увезли в больницу", - сообщили в телеграмм-канале "Х. Салтовка" очевидцы.
Ранее мы писали, что жители Харькова массово нарушают правила карантина в период локдауна.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
За первые сутки локдауна, который ввели в Украине, на Харьковщине правоохранители зафиксировали 38 нарушений.
8 магазинов занимались продажей непродовольственных товаров, а 30 жителей Харькова и области находились в публичных местах без масок.
В отношении граждан и предпринимателей полицейские составили протоколы по статье 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".