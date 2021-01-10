В мэрию Харькова обратятся с требованием завершить декоммунизацию в Харькове

По состоянию на начало 2021 года в Харькове нужно переименовать еще восемь объектов топонимики и демонтировать 61 объект (памятники, бюсты, мемориальные и аннотационные доски, барельефы, элементы декора фасадов зданий и метрополитена и так далее), передает "Харьков Тудей".

"В Харькове де-факто изменился городской голова, состав совета и состав топонимической комиссии, предыдущий состав которой блокировал процесс декоммунизации. Ожидаем хотя бы частичного демонтажа объектов, которые есть в списке", — говорится в сообщении.

"Вот экая проблема.Денег сорвать хотят ,а то других проблем нет.Отопление дайте людям нормальное и горячю воду вотэто будет правильно,как подарок к Новому году", " Кому нужна эта проблема...У нас нельзя нормального асфальта под домом найти...ямы..выбоины...камни..и разрытие вдоль улицы от ХТМ...", " Наверно надо всем людям дать новые квартиры, а все что построены в советское время снести, как закрыли все предприятия, а нового ничего не построили, умеем крушить, а создавать ничего, клубнику на польшу собирать", " А других проблем нет?", " Кому это нужно??? Харькову не нужно,других вопросов полно.Не куда деньги девать?", - возмущаются харьковчане в комментариях.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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