В Харькове рассказали, что будет с льготами на проезд в общественном транспорте
В мэрии обещают наказывать перевозчиков в случае отказа везти льготника, передает "Харьков Тудей".
В Харькове будут сохранены льготы на проезд всем харьковчанам, которые имеют на это законное право.
"В случае, если хотя бы один пассажир будет высажен из какого-либо общественного транспорта, перевозчики будут отвечать персонально", - сообщили в мэрии.
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"Маршрут 119, остановка сад Шевченко, проехал мимо и не взял трёх пенсионерок", " Будет порядок в маршрутках когда там поставят э-тикеты, но они активно сопротивляются, не хотят чтобы проезд был под контролем", "А сам транспорт,многострадальный ((скоро обновиться? А то через дырки в днище,видно ямы в таком же много страдальном, раз языком#передеделанном асфальтном покрытии!? Льготники это хорошо,а за что обычные харьковчане платят?", "Надо просто компенсировать перевозчикам убыток от бесплатного проезда трети пассажиров, а не пугать наказаниями", - пишут в комментариях харьковчане.
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