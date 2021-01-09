На Харьковщине разыскивают мужчину

Возле села Хотомля Харьковской области пропал 53-летний Василий Филоненко - он ушел на рыбалку с друзьями и заблудился.

В последний раз Василий позвонил товарищам 7 января:

«В 17:30 позвонил и сказал что потерялся. Через 10 минут телефон был уже недоступен. Ходит на рыбалку всю жизнь, на одно и тоже место. Был сильный туман, и он заблудился», - сообщили в поисковой группе «Милена».

Приметы : рост 170 см, волосы черные с проседью, худощавый.

Был одет в военный бушлат, штаны цвета хаки, с собой имел старый зелено-красный туристический рюкзак. Также при себе были санки, спички, туристическая палатка, свечка и продукты.

Любую информацию о разыскиваемом Василии Филоненко родные просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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В данных Государственной судебной администрации сообщается, что на 29 декабря в Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 231 человека.

Харьковщина заняла пятое место в Украине по количеству наказанных нарушителей. Из 5 600 выписанных протоколов 2 899 суды вернули для надлежащего оформления.

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