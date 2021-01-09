Житель Харьковщины пытался ограбить маленького ребенка

В пресс-службе Национальной Гвардии Украины рассказали о преступлениях, которые удалось предотвратить в Рождественскую ночь.

В частности, в Песочине патруль НГУ задержал мужчину, который пытался ограбить ребенка, угрожая ему ножом.

Также, на вокзале “Харьков-Пассажирский” задержана воровка “на доверии”, укравшая у человека банковскую карту, деньги и документы. В Люботине задержали вора, который украил на почте телефон.

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали 70 480 нарушений правил соблюдения карантина

В данных Государственной судебной администрации сообщается, что на 29 декабря в Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 231 человека.

Харьковщина заняла пятое место в Украине по количеству наказанных нарушителей. Из 5 600 выписанных протоколов 2 899 суды вернули для надлежащего оформления.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".