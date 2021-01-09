Житель Харьковщины пытался ограбить маленького ребенка
В пресс-службе Национальной Гвардии Украины рассказали о преступлениях, которые удалось предотвратить в Рождественскую ночь.
В частности, в Песочине патруль НГУ задержал мужчину, который пытался ограбить ребенка, угрожая ему ножом.
Также, на вокзале “Харьков-Пассажирский” задержана воровка “на доверии”, укравшая у человека банковскую карту, деньги и документы. В Люботине задержали вора, который украил на почте телефон.
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Срочная госпитализация 90-летнего Чапкиса, что с ним сейчас: «Надо немедленно…»
"Холостячка" Ксения Мишина похудела на 30 килограммов, фото из прошлой жизни: "Совсем другой человек..."
Победительница "Танців з зірками" Димопулос сбежала из Украины и засветила свои новые хоромы: "Боже, как тут..."
Знойная Анджелина Джоли в шелковом платье без лифчика восхитила женственностью: "Леди на миллион"
Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали 70 480 нарушений правил соблюдения карантина
В данных Государственной судебной администрации сообщается, что на 29 декабря в Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 231 человека.
Харьковщина заняла пятое место в Украине по количеству наказанных нарушителей. Из 5 600 выписанных протоколов 2 899 суды вернули для надлежащего оформления.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".