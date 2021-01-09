В Харькове авто влетело в островок безопасности

Автомобиль Lexus врезался в островок безопасности возле дома №36 по ул. Героев Труда, передает телеграмм-канал «Автомобильный Харьков».

Очевидцы сообщают, что водитель хотел совершить маневр, но не справился с управлением.

«Со слов свидетелей, водитель пытался скрыться с места ДТП и имел признаки алкогольного опьянения», - сообщили в телеграмм-канале.

Водителя госпитализировали в больницу.

Видео первых минут после ДТП можно посмотреть здесь.

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Три автомобиля столкнулись вечером 7 января на трассе на Мерефу. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель ВАЗ-2108, который скрылся с места ДТП.

"Наездник ВАЗ-2108 совершил ужасное ДТП с 2-мя автомобилями, а после чего скрылся в лес. Водителя и пассажиров ВАЗ-2101 забрала скорая. Их состояние пока неизвестно", - пишут в сети.

Официальная информация уточняется.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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