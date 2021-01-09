В Харькове разыскивают мужчину

Об этом сообщает поисковая группа "Милена".

7 января в Харькове пропал мужчина. 27-летний Роман Прудников вышел из больницы скорой помощи в Харькове и до сих пор не появился дома.

Приметы: рост 170 - 175 сантиметров. На момент пропажи был в тапочках, под глазом синяк.

Роман Прудников проживает в Липцах, может быть в районе Салтовки.

Всем, кому что либо известно о местонахождении мужчины просят позвонить по телефону 068-777-0-112 или по номеру 102.

Ранее мы писали, что масштабная вакцинация от китайского вируса может стартовать в Украине уже в феврале.

Впрочем, в конечном счете все будет зависеть от результатов переговоров с компаниями-производителями. Об этом рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что сейчас вопрос начала поставки вакцины в Украину остается главным камнем преткновения.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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