Михаил Добкин прокомментировал снятие с выборов мэра Харькова
Об этом Добкин рассказал в программе "Vласть vs Vлащенко".
Когда кандидаты на пост мэра Харькова начали регистрацию, Добкин связался с гражданской женой Кернеса Оксаной Гайсинской и спросил, будет ли мэр участвовать в выборах, когда она назвала возвращение Кернеса весьма вероятным, кандидат объявил о снятии с выборов.
"Я снялся с выборов по просьбе его семьи. Я разговаривал с супругой, с Оксаной. Позвонил ей сам накануне дедлайна, когда уже нужно было принимать решение, позже сняться было уже нельзя", - заявил Добкин.
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Кроме того мы писали, что Михаил Добкин раскрыл причину ссоры с покойным Геннадием Кернесом.
Он рассказал, что ответить на этот вопрос "односложно" не может.
Добкин считает, что Геннадий Кернес "мог думать", что уход в облгосадминистрацию заставит его чаще обращаться за советом к мэру Харькова, но этого не произошло и они впервые сильно поскандалили.
"Поругались очень сильно. Это, скорее, был повод. Это была искра, которая подожгла все внутри… Это была ревность… Что я могу без него где-то обходиться и мне не нужна его помощь", - вспоминает Добкин и добавляет, что реальных причин для ссоры не было.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
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