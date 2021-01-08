Михаил Добкин прокомментировал снятие с выборов мэра Харькова

Об этом Добкин рассказал в программе "Vласть vs Vлащенко".

Когда кандидаты на пост мэра Харькова начали регистрацию, Добкин связался с гражданской женой Кернеса Оксаной Гайсинской и спросил, будет ли мэр участвовать в выборах, когда она назвала возвращение Кернеса весьма вероятным, кандидат объявил о снятии с выборов.

"Я снялся с выборов по просьбе его семьи. Я разговаривал с супругой, с Оксаной. Позвонил ей сам накануне дедлайна, когда уже нужно было принимать решение, позже сняться было уже нельзя", - заявил Добкин.

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Он рассказал, что ответить на этот вопрос "односложно" не может.

Добкин считает, что Геннадий Кернес "мог думать", что уход в облгосадминистрацию заставит его чаще обращаться за советом к мэру Харькова, но этого не произошло и они впервые сильно поскандалили.

"Поругались очень сильно. Это, скорее, был повод. Это была искра, которая подожгла все внутри… Это была ревность… Что я могу без него где-то обходиться и мне не нужна его помощь", - вспоминает Добкин и добавляет, что реальных причин для ссоры не было.

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