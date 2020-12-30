Во время сессии Харьковского горсовета в зале разбросали "деньги"
Неизвестный парень во время сессии Харьковского горсовета прошелся по залу и разбросал ненастоящие купюры из двух игрушечных пистолетов, передает "Суспільне".
Секретарь горсовета Игорь Терехов попросил вывести хулигана из зала.
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"Выведите человека и составьте админпротокол. А потом заставьте его убрать. Мы город убираем, а он мусорит не ясно чем, бумажки какие — то раскидал", - сказал Терехов.
Ранее мы писали, что депутаты Харьковского городского совета проголосовали "за" увековечивания памяти Геннадия Кернеса
Что именно для этого сделается – решат на заседании позже.
Ранее звучали призывы назвать в честь Геннадия Адольфовича улицу, станцию метро или поставить памятник.
На сессии городского совета решили, что "будут приняты меры по увековечиванию памяти мэра", а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.
Впрочем, конкретики пока нет.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".