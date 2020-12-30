В Харькове на пожаре спасли человека

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Происшествие случилось вечером 29 декабря на ул. Москалевской, из горевшего заброшенного дома спасатели вывели наружу мужчину 1979 г.р.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Мужчина оказался бездомным. Медики оказали ему помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

Ранее мы писали, что харьковские полициейские помогли спасти собаку.

Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.

Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.

"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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