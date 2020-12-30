В Харьковском зоопарке появились новые экзотические обитатели
На этот раз новым домом обзавелась семья ошейниковых пекари. Семь представителей данного вида обосновались по соседству с носухами, передает "Город Х".
«В распоряжении пекари два просторных вольера площадью по 23,5 м2 каждый. На полу - натуральная кора, на стенах - художественная роспись, которая переносит в южноамериканские просторы. Ежедневно кору увлажняют, поскольку эти животные предпочитают влажный климат. А еще пекари обожают рыться в коре в поисках чего-нибудь вкусненького», - говорят в зоопарке.
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Ранее мы писали, что харьковские полициейские помогли спасти собаку.
Ночью 28 декабря автомобиль наехал на животное на Полтавском шляхе и уехал с места происшествия.
Патрульные оперативно прибыли на вызов от неравнодушных людей, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
Прохожие пытались помочь собаке, позже пришел и ее взволнованный хозяин.
"Пес был серьезно ранен и жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику. Там собаке оказали первую помощь", — рассказали копы.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".