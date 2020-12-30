В Харькове установили "мемориальную табличку" покойному Геннадию Кернесу
Так называемый "памятный знак" появился рядом с Благовещенским собором, передает newsroom.
Текст на табличке гласит, что якобы именно в этом месте мэр Харькова Геннадий Кернес "начинал свою карьеру наперсточника".
Большинство жителей возмутились написанным на табличке.
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"За бабки и не такое напишешь", "М**зи ,на идиотов нет слов.Харьков самый лучший и это его заслуга", "Сломать табличку", "Ну ничего умней от них ожидать мы не могли", "Онлайн все смелые. А хоть один реальный может приехать к гор совету и сказать что Кернес вот такой вот?", - возмутились харьковчане в комментариях к фото.
Ранее мы писали, что депутаты Харьковского городского совета проголосовали "за" увековечивания памяти Геннадия Кернеса
Что именно для этого сделается – решат на заседании позже.
Ранее звучали призывы назвать в честь Геннадия Адольфовича улицу, станцию метро или поставить памятник.
На сессии городского совета решили, что "будут приняты меры по увековечиванию памяти мэра", а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.
Впрочем, конкретики пока нет.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".