В Харькове установили "мемориальную табличку" покойному Геннадию Кернесу

Так называемый "памятный знак" появился рядом с Благовещенским собором, передает newsroom.

Текст на табличке гласит, что якобы именно в этом месте мэр Харькова Геннадий Кернес "начинал свою карьеру наперсточника".

Большинство жителей возмутились написанным на табличке.

"За бабки и не такое напишешь", "М**зи ,на идиотов нет слов.Харьков самый лучший и это его заслуга", "Сломать табличку", "Ну ничего умней от них ожидать мы не могли", "Онлайн все смелые. А хоть один реальный может приехать к гор совету и сказать что Кернес вот такой вот?", - возмутились харьковчане в комментариях к фото.

Ранее мы писали, что депутаты Харьковского городского совета проголосовали "за" увековечивания памяти Геннадия Кернеса

Что именно для этого сделается – решат на заседании позже.

Ранее звучали призывы назвать в честь Геннадия Адольфовича улицу, станцию метро или поставить памятник.

На сессии городского совета решили, что "будут приняты меры по увековечиванию памяти мэра", а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.

Впрочем, конкретики пока нет.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".