Депутаты Харьковского городского совета проголосовали "за" увековечивания памяти Геннадия Кернеса
Что именно для этого сделается – решат на заседании позже.
Ранее звучали призывы назвать в честь Геннадия Адольфовича улицу, станцию метро или поставить памятник.
На сессии городского совета решили, что "будут приняты меры по увековечиванию памяти мэра", а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.
Впрочем, конкретики пока нет.
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