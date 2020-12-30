Депутаты Харьковского городского совета проголосовали "за" увековечивания памяти Геннадия Кернеса

Что именно для этого сделается – решат на заседании позже.

Ранее звучали призывы назвать в честь Геннадия Адольфовича улицу, станцию метро или поставить памятник.

На сессии городского совета решили, что "будут приняты меры по увековечиванию памяти мэра", а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.

Впрочем, конкретики пока нет.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".