В Харькове подростки убили четверых бездомных

Об этом сообщили в Едином реестре судебных решений, пишет znaj.

Согласно материалам дела, 11 июня 2015 года неоднократно судимый мужчина распивал спиртное с тремя подростками и узнал, что им нравится уличная жизнь.

Мужчина отвел несовершеннолетних к бездомным и начал одного избивать, чтобы показать свое превосходство. После чего он убедил подростков убить бездомных.

Изначально избили до смерти мужчину в инвалидной коляске, а после набросились на еще двух. Также в больницу доставили еще двух пострадавших от рук подростков, но их медики реанимировать не смогли. Одного человека одалось спасти. В результате драки от полученных травм четверо мужчин без определенного места жительства погибли.

В суде все преступники свою вину признали и раскаялись в содеянном. Теперь им светит наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет.

Ранее мы писали, что на Харьковщине сын лишил жизни своего отца

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.

В полицию поступил вызов: в квартире одного из домов обнаружено тело 55-летнего владельца жилья.

Следователи оперативно выехали по указанному адресу и обнаружили, что мужчина умер насильственной смертью.

На теле найдены следы многочисленных ударов. Под подозрение попал 33-летний сын убитого, который проживал в этой же квартире: мужчины поссорились, конфликт перерос в драку, в ходе которой сын и забил собственного отца до смерти. Подозреваемый задержан и теперь ему светит на срок от 7-ми до 15-ти лет.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".