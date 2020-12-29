В Харькове пес волочил домой своего пьяного хозяина
Пес пытался не дать своему пьяному хозяину замерзнуть под лавкой. Мужчина сильно напился и решил подремать на улице, зато пес изо всех сил пытался расшевелить мужчину, чтобы тот шел домой.
"Жизненная ситуация в одном из дворов Харькова. Бухой хозяин на полу и собака, которая не понимает что с ним делать. Не долго думаю, она нашла решение", - подписал видео автор публикации в телеграм-канале "Харьков лайф".
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