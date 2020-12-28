В Харькове в новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать дольше
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе, передает times.kharkiv.ua.
По информации Департамента инфраструктуры, работа Харьковского метрополитена будет продлена до 03:00 1 января 20121 года.
Движение трамваев и троллейбусов до 04:00 1 января 2021 от станций метрополитена по основным направлениям.
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Кроме того мы писали, что Харькове женщине стало плохо с сердцем.
Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.
"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".