В Харькове в новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать дольше

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе, передает times.kharkiv.ua.

По информации Департамента инфраструктуры, работа Харьковского метрополитена будет продлена до 03:00 1 января 20121 года.

Движение трамваев и троллейбусов до 04:00 1 января 2021 от станций метрополитена по основным направлениям.

Кроме того мы писали, что Харькове женщине стало плохо с сердцем.

Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.

"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".